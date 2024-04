Fußball

Winterholler: Wichtig ist, dass alle spielen können

Werner Winterholler will mit der zweiten Mannschaft des SV Prittriching den Klassenerhalt schaffen.

Von Margit Messelhäuser

Neun Spieltage habe er noch vor sich, rechnet Werner Winterholler vor, dann will der Trainer der zweiten Mannschaft des SV Prittriching erst mal eine Pause einlegen. Seit rund 35 Jahren ist er im Fußball im Nachwuchs und bei den Senioren im Einsatz und "irgendwann ist man einfach ausgebrannt". Doch bis dahin hat er noch einiges vor und nach dem guten Start in die Abstiegsrunde der A-Klasse Zugspitze sollte er sein Ziel mit der Mannschaft auch erreichen können.

Es war bislang keine einfache Situation für Winterholler und sein Team: In der ersten Saisonhälfte gab es nur einen Sieg und vier Unentschieden - damit war klar, dass der Weg in die Abstiegsrunde führen würde. "Während unsere Gegner wie Scheuring oder Schwabhausen mit der ersten Elf antreten, sind es bei mir die Spieler Nummer 17 bis 30", verdeutlicht er das Kräfteverhältnis. Denn fest stehe, dass die erste Mannschaft, die in der Kreisklasse um den Klassenerhalt kämpft, Priorität habe.

