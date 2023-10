Fußball

vor 7 Min.

Geltendorf verteidigt die Tabellenführung in der A-Klasse 1

Plus Eching dreht sein Spiel gegen den Tabellenzweiten der Fußball-A-Klasse 7 und fährt seinen zweiten Saisonsieg ein. Scheuring feiert ein Schützenfest.

Der TSV Geltendorf verteidigt die Tabellenführung in der A-Klasse Gruppe 1. Allerdings taten sich die Gastgeber gegen die weiterhin sieglose Reserve des TSV Türkenfeld schwerer als vermutet. Was aber an den Geltendorfer selbst lag. Obwohl klar überlegen, versäumten es die Hausherren, früh ein Tor zu machen. Ein herrlicher Fernschuss in der zweiten Halbzeit erlöste den TSV Geltendorf dann. Insofern fiel der 1:0-Sieg ein bisschen zu niedrig aus.

Die 1:4-Heimniederlage des SV Reichling gegen Jahn Landsberg II war ein typisches Spiel Kellerkind gegen Spitzenreiter. „Im Endeffekt, so Reichlings Trainer Hermann Schöpf habe man die Gäste zu den Gegentoren eingeladen und diese haben die Chancen dankend angenommen. Allerdings war das Spiel schon unter einem schlechten Stern gestanden, da einige Leistungsträger verletzt fehlten. „Aber es hilft nichts, wir müssen jetzt selbst den Bock wieder umstoßen“, so Schöpf.

