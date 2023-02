Hallensperrung erfolgt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt

Plus Im Landsberger Sportzentrum muss der Hallenboden repariert werden. Vor allem die Handballer und Basketballer trifft dies empfindlich.

Die nächste Hiobsbotschaft für die Hallensportler: Jetzt muss die Halle im Sportzentrum in dieser Woche bis einschließlich Freitag gesperrt werden (LT berichtete). Diesmal trifft es ganz besonders die Basketballer der DJK Landsberg. Arbeiten am Hallenboden sind für die Sperrung verantwortlich.