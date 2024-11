Handballerinnen des TSV Landsberg treten bei heimstarken Gegner an

Die Aufgaben für die Damen der Landsberger Handballer werden in der Bezirksoberliga nicht einfacher. Am Samstag geht es zum TSV Gilching. Die Gastgeberinnen sind eines der stärkeren Teams der Liga und haben mit vier Siegen und einem Remis eine starke Heimbilanz. Für die Landsbergerinnen geht es aber mehr darum, den Fokus auf das eigene Spiel zu richten. Dass das Team in Angriff und Abwehr Potential hat, war in den vergangenen Spielen zu sehen, nur war die Mannschaft mal im Angriff, mal in der Abwehr gut. Wenn es gelingt, in einem Spiel beides zu zeigen, haben Landsbergs Handballerinnen immer gute Chancen auf eine Überraschung.

Ebenfalls gegen die Gilchinger Vertretungen sind die Herren 2 und die Herren 3 des TSV Landsberg gefordert. Für die 2. Herren-Mannschaft geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte in der Bezirksklasse zu halten. Die 1. Herrenmannschaft der Landsberger Handballer ist dieses Wochenende spielfrei.

Der Nachwuchs tritt in der Isidor-Hipper-Halle in Landsberg an

Auf ihr Heimturnier freut sich die F-Jugend. So viele Gelegenheiten zu zeigen, was sie schon können, gibt es für die Jüngsten nicht. Anfänger und Fortgeschrittene der F-Jugend spielen am Samstag ab 9 Uhr in der Isidor-Hipper-Halle. Anschließend ab 13 Uhr ist dann die weibliche D-Jugend mit zwei Spielen dran. Auswärts spielt die männliche D2-Jugend am Samstag in Weilheim. Für die männliche D1-Jugend geht es am Sonntag zu zwei Partien nach Schongau. Und die weibliche A-Jugend trifft am in Sonthofen auf die JSG Alpsee-Grünten.