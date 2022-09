Landsberger Handballer wollen zweiten Saisonsieg

Nach dem erfolgreichen Ligaauftakt gegen die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten wollen die Landsberger Handballer nachlegen.

Nachdem man im ersten Spiel nach dem Aufstieg in der Landesliga-Süd bei der 2. Mannschaft des TSV Haunstetten erfolgreich war, geht es für die Landsberger Handballer am Samstag, bei der Heimpremiere, wieder gegen eine zweite Mannschaft. Der Verein empfängt um 16 Uhr im Sportzentrum Fürstenfeldbruck, dessen erste Mannschaft in der 3. Liga vorne mitspielt.

Landsberg gegen Fürstenfeldbruck im Sportzentrum

Die Gäste sind letzte Saison klar aus der Bayernliga abgestiegen. Ins Team rücken immer wieder Spieler aus der Bayernliga A-Jugend auf. Im ersten Spiel unterlagen die Gäste zu Hause deutlich der HSG Dietmannsried/Altusried, die aber wohl einer der Titelfavoriten in der Liga sind. Die Landsberger werden auf eine junge, motivierte, technisch gut ausgebildete Mannschaft treffen, die einen schnellen Ball spielt. Auch wenn sie neuformiert sind, ist doch noch einiges an Bayernliga Erfahrung in der Mannschaft vorhanden.

Für den TSV wird es darauf ankommen, in der Abwehr konsequent und konzentriert zu arbeiten und sich nicht das Spiel des TuS aufzwingen zu lassen. Wenn das 60 Minuten gelingt, gibt es gute Chancen auf einen Erfolg. (AZ)

