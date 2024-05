Hochklassiges Turnier der Beachvolleyballer in Landsberg

16 Teams aus Bayern treten in Landsberg an. Das junge Duo der Lechrain Volleys schlägt sich bei den Damen achtbar. Der Partner von Lokalmatador Ben Winter verletzt sich.

Beachvolleyball vom Feinsten gab es bei den Lechrain Volleys zu bestaunen. Spieler der 1. Bundesliga boten atemberaubende Abwehraktionen, tolle Blocks und harte Schmetterschläge. Am beeindruckendsten war es mit anzusehen, wenn sie sich nach schier unerreichbar scheinenden Bällen warfen, diese gerade noch erreichten und selbst zum Gegenangriff starten.

Mit einer Wildcard ging das Lechrain-Volleys-Team Luisa Heiduk/Mona Walter in das erste Spiel des Turniers. Sie können nach wie vor auf Sand U16-Turniere spielen, wagen sich aber aufgrund ihrer Leistungsstärke auch schon in diese Kategorie. 16 Duos aus ganz Bayern waren vertreten. Dabei ging es gleich gegen die an Nummer eins gesetzten Turnierfavoriten aus Dingolfing. Der Satz ging mit 9:15 verloren. Im zweiten Satz boten die LRV-Mädels Paroli und verloren mit 12:15. Mit etwas weniger und durchaus vermeidbaren Eigenfehlern wäre vielleicht mehr drin gewesen. Nun hieß es, das zweite Spiel zu gewinnen, sonst wäre das Turnier vorzeitig beendet gewesen.

Junges Duo der Lechrain Volleys übersteht Vorrunde gegen starke Konkurrenz

Gegner waren die an Nummer sechs gesetzten Lilli Mürau und Lisa Wagner. Im ersten Satz war der Gegner besser. Immer wieder holten die Fürtherinnen Bälle in der Abwehr und konnten gut platzierte Bälle im Angriff setzen und holten den Satz mit 15:9. Der zweite Satz war hart umkämpft. Am Ende behielten die LRV-Mädels mit 19:17 die Oberhand. Auch im Entscheidungssatz ging es knapp zu, mit dem besseren Ende für die Landsbergerinnen. Im nächsten Spiel (11:15, 13:15) war gegen Felicitas Dammer/Simona Dammer Endstation. Aber mit einem sehr guten 9. Platz sowie wertvollen Punkten geht es zu den nächsten Beachturnieren.

Die Herren boten wie bereits am Samstag die Damen Beachvolleyball der Extraklasse. Mit dabei war auch Lokalmatador Ben Winter, der im Winter bei der ersten Herrenmannschaft der Lechrain Volleys spielt. Zusammen mit seinem Partner Benedikt Doranth vom SV Esting gingen sie als Dritte der Meldeliste ins Turnier. Im ersten Spiel ging es gegen Marten Endres und Lennard Scherer vom SV Lohhof. Mit 15:10 und 17:15 siegten Winter/Doranth. Auch im zweiten Spiel gegen ein Duo vom TSV Burgberg lief es mit einem 2:0-Sieg gut. Im dritten Spiel leisteten sich die sonst so sicher agierenden Spieler einige Fehler zu viel. gegen Paul Koch/ Florian Schweikart kamen einige strittige Schiedsrichterentscheidungen hinzu, sodass die Sätze jeweils mit 12:15 verloren gingen.

Über den Umweg der Verliererrunde wollten sie noch ins Halbfinale, was gelang. Allerdings verletzte sich Ben Winters Partner, sodass er nicht mehr weiterspielen konnte. Am Ende war es der 3. Platz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch