Landkreis Landsberg

vor 2 Min.

Furioser Endspurt von Fuchstal in der Kreisklasse

Der SV Rott führte in Fuchstal (blaue Trikots) lange, musste sich wegen des furiosen Endspurts der Gastgeber am Ende allerdings mit einem Unentschieden begnügen .

Plus Kreisklasse: Rotts Fußballer sehen in Fuchstal lange wie der Sieger aus und Dießen kehrt in die Erfolgsspur zurück. Igling gewinnt dank eines Traumtors.

Mit zwei späten Treffern wendete Fuchstal in der Kreisklasse noch die Niederlage gegen Aufsteiger Rott ab. Eching und Kinsau konnten über ihre Führungstore jubeln, verloren am Ende allerdings beide. Mit einem Traumtor sicherte sich Igling den Sieg. Vorn dran bleibt nach dem Erfolg über Penzberg der MTV Dießen.

