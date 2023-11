Athleten und Sportfunktionäre im Kreis erweisen sich als Multitalente

Plus Bei der unterhaltsamen Sportlerehrung des Landkreises Landsberg erfahren die Gäste einiges über die Geehrten und die Söhne der Moderatorin.

Der Landkreis Landsberg ist eine Hochburg des Breiten- und Leistungssports, das bewies die alle zwei Jahre stattfindende Sportlerehrung des Landkreises im Landratsamt wieder. Moderiert wurde der Abend von Ulla Müller aus Schwifting, die mit ihrer launigen Art für Lacher sorgte und immer wieder Vergleiche zu ihren Söhnen zog. Mit netten Details und anerkennenden Worten sorgte sie dafür, dass die Gäste mehr über die Geehrten erfuhren, als nur deren Leistung oder ehrenamtliche Tätigkeit. So hätte sie sich beispielsweise gerne intensiver mit dem Schützenmeister von Adlerhorst Epfenhausen über dessen Hobby ausgetauscht und auch eine Fähigkeit eines Penzinger Stockschützen weckte ihr Interesse.

„Johannes Bauer züchtet Ziegen, stimmt das und hat der auch so süße, kleine weiße?“, wollte Müller von den anwesenden Mitgliedern von Adlerhorst wissen, die dies bejahten. Bauer selbst war verhindert. Einer der Penzinger Stockschützen sei handwerklich talentiert, habe sie erfahren und scherzte: „Von Penzing zu mir nach Schwifting ist es nicht weit.“ Dießens Schützenmeister Jakob Stainer wollte sie gleich eine Ausstellung im Landratsamt verschaffen, da dieser Aquarelle von Architektouren malt. Landrat Thomas Eichinger – er überreichte die Urkunden und Medaillen – schien nicht völlig abgeneigt.