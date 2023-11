Eishockey

06:23 Uhr

HC Landsberg will im Derby gegen Buchloe jubeln

Plus Landsberg tritt am Freitag in Buchloe an. Ein Kontingentspieler ist nach einer „schöpferischen Pause“ wieder dabei. Das Heimspiel am Sonntag ist eine Pflichtaufgabe.

Von Christian Mühlhause

Am Freitag spielt der HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga bei den Buchloe Pirates. Martin Hoffmann, Trainer der Riverkings, glaubt aber, dass daraus durchaus ein Heimspiel werden könnte. Ein Leistungsträger kehrt zurück, auf einen anderen muss er an diesem Wochenende verzichten. Für seine Mannschaft – die am Sonntag im Heimspiel ab 18 Uhr gegen Schweinfurt haushoher Favorit ist – gibt er ein klares Ziel aus.

„Wir wollen uns oben festsetzen in der Tabelle und deshalb sind sechs Punkte die Vorgabe. Ich hoffe auch, dass wir nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch überzeugen.“ Er rechne damit, dass bis zu 400 HCL-Fans sich mit auf dem Weg nach Buchloe zum Derby machen und dieses in ein Heimspiel verwandeln. Einfach werde die Aufgabe aber nicht, ist sich Hoffmann bewusst. Buchloe habe viele gute Spieler, aber keinen, der herausrage. „Sie sind als Kollektiv stark, gut drauf und spielen hart.“ In der Tabelle liegen die Teams aktuell auf den Rängen vier und acht. Die Landsberger konnten in den bisherigen elf Ligaspielen drei Punkte mehr sammeln als die Ostallgäuer. In den zwei Vorbereitungsspielen der Mannschaften gegeneinander hatte Landsberg jeweils das bessere Ende für sich.

