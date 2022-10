Landsberg

14:04 Uhr

Aufholjagd der Landsberger Basketballer wird nicht belohnt

Plus Landsbergs Basketballer verlieren zum Saisonauftakt in der Bayernliga gegen Bayern München 4. Das Team vom Lech kämpft mit gleich drei Problemen.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Basketballer aus Landsberg sind am Samstagabend in die neue Saison gestartet. Sie empfingen in der Bayernliga den FC Bayern München 4. Die Gäste erzielten magere 58 Punkte und konnten am Ende dennoch über den Sieg jubeln. Vor allem das zweite Viertel kostete die Landsberger, die 54 Punkte erzielten, am Ende den Sieg. Co-Trainer Christian Fiebich machte drei Gründe aus, warum es Ende nicht für den Sieg reichte. Zumindest ein Problem konnte er während des Spiels beheben, was sich nach der Halbzeit positiv bemerkbar machte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen