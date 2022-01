Landsberg

Mehrere Corona-Fälle beim HC Landsberg

Plus Beim Eishockeyteam HC Landsberg gibt es mehrere Corona-Fälle. Das hat Auswirkungen auf den Spielplan. Trainer Sven Curmann äußert sich zur Situation.

Von Christian Mühlhause

Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan in der Eishockey-Oberliga gewaltig durcheinander. Diverse Spiele mussten schon abgesagt werden und auch die Planungen des HC Landsberg werden über den Haufen geworfen. Die Riverkings können am Wochenende möglicherweise keines ihrer beiden Spiele bestreiten, wegen Corona-Fällen in den eigenen Reihen. Dabei waren die Überlegungen Anfang der Woche noch ganz andere.

