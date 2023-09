Landsberg

vor 48 Min.

Pflichtaufgabe für TSV Landsberg im Aufstiegskampf in die Regionalliga

NIco Karger (weißes Trikot) vom TSV Landsberg ist der derzeit torgefährlichste Fußballer in der Bayernliga Süd. Die Mannschaft hat bereits 31 Treffer in zwölf Saisonspielen erzielt. Archivfoto: Thorsten Jordan

Plus Der Spitzenreiter der Bayernliga, der TSV Landsberg, empfängt am Samstag den VfB Garching. Der Blick in die Statistik spricht ganz klar für die Gastgeber vom Lech.

Von Christian Mühlhause

Der TSV Landsberg hat ein klares Saisonziel: den Aufstieg von der Bayernliga und die Regionalliga. Die nächsten drei Punkte auf dem Weg dorthin will die Mannschaft am Samstag ab 14 Uhr im 3C-Sportpark sammeln. Zu Gast sein wird dann der VfB Garching. Beim Blick auf die Tabelle sind die Kräfteverhältnisse klar. Alles andere als ein Sieg wäre ein schmerzlicher Ausrutscher im Aufstiegsrennen.

Vorletzter sind die Garchinger, haben in zwölf Spielen ganze sieben Punkte ergattern können. Zudem haben sie bereits 29 Gegentore kassiert und treten nun bei der offensivstärksten Mannschaft der Bayernliga an. Landsberg konnte in dieser Saison bereits 31-mal über eigene Tore jubeln und stellt mit Nico Karger den torgefährlichsten Spieler der Liga. Er hat, ebenso wie Marcel Kosuch vom ASV Dachau, bereits acht Tore geschossen. Alle Garchinger zusammen kommen auf 15 Treffer. Beruhigend aus Landsberger Sicht dürfte auch sein, dass der Verein daheim noch eine weiße Weste hat. Alle sechs Partien wurden gewonnen. Garching hingegen ging auf fremden Platz in fünf von sieben Fällen als Verlierer vom Rasen.

