Das Landsberger Tagblatt lädt zur Sportler-Wahl des Jahres 2025 ein: Das sind die Kandidaten

Alle zwei Jahre sucht das Landsberger Tagblatt den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres. Drei Kandidaten wurden von der Redaktion im Vorfeld ausgesucht - die Entscheidung, wer im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises die Auszeichnung erhält, fällen aber die Leserinnen und Leser des Landsberger Tagblatts.

Wie immer ist es keine einfache Aufgabe, sich in den drei Kategorien auf je drei Kandidaten zu beschränken. Wobei im vergangenen Jahr die Olympischen Spiele in Paris eine Entscheidungshilfe gaben. Gleich drei Aktive, die aus dem Landkreis stammen oder für einen Landkreis-Verein aktiv waren, hatten daran teilgenommen. Ihre Nominierung für die Sportlerwahl, die in diesem Jahr von der Kletterei Kaufering unterstützt wird, war einfach ein Muss. Dennoch geht es nicht bei allen nur um Titel und Nominierungen - auch besondere sportliche Leistungen sollen ausgezeichnet werden. Die Abstimmung erfolgt online, bis zum 26. Oktober kann gewählt werden.

Sportler des Jahres 2025

Maximilian Ulbrich Der Luftgewehrschütze aus Wilzhofen ist bei der Sportlerehrung bereits ein „Dauergast“. Im vergangenen Jahr war der 24-Jährige bei den Olympischen Spielen in mehreren Disziplinen am Start und verpasste mit Anna Janßen im Mixed im Bronzematch nur ganz knapp eine Medaille. In der Bundesliga war er über mehrere Jahre hinweg das Zugpferd der FSG Dießen in der 1. Mannschaft. Inzwischen hat die FSG ihr Team allerdings aus der Bundesliga abgemeldet.

Icon vergrößern Mit Anna Janßen (links) verpasste Maximilian Ulbrich im Mixed nur ganz knapp die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: Marcus Brandt/dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit Anna Janßen (links) verpasste Maximilian Ulbrich im Mixed nur ganz knapp die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: Marcus Brandt/dpa (Archivbild)

Markus Klingl Egal, ob Weltmeisterschaft oder andere hochkarätige Wettkämpfe: Der Taekwondo-Spezialist aus Walleshausen kommt nie ohne Medaillen nach Hause. Mit 15 Jahren hat Markus Klingl mit Teakwondo „seine“ Sportart gefunden und schnell gab es für ihn die ersten Titel. Inzwischen ist er mehrfacher Weltmeister in verschiedenen Disziplinen und gibt sein Wissen und Können aber auch als Trainer weiter.

Icon vergrößern Der mehrfache Weltmeister Markus Klingl vom FV Walleshausen sammelte bei den US-Open viele Pokale. Foto: Klingl (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der mehrfache Weltmeister Markus Klingl vom FV Walleshausen sammelte bei den US-Open viele Pokale. Foto: Klingl (Archivbild)

Simon Ried Er war und ist der Torgarant des VfL Denklingen. Schon seit Jahren erzielt Ried die wichtigen Tore für den Fußball-Bezirksligisten und war auch maßgeblich am Aufstieg des Dorfvereins beteiligt. In der vergangenen Saison konnte sich Ried dafür auch ganz speziell belohnen: Mit 26 Toren war er der erfolgreichste Stürmer aller Bezirksligen und sicherte sich die Torjägerkrone bereits zum zweiten Mal nach 2022. Außerdem erzielte er vergangene Saison sein 200. Tor in einem Pflichtspiel.

Icon vergrößern Simon Ried (vorne, blaues Trikot) ist seit Jahren der „Torgarant“ des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Simon Ried (vorne, blaues Trikot) ist seit Jahren der „Torgarant“ des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

Sportlerin des Jahres 2025

Sydney Lohmann Die Profi-Fußballerin aus Pürgen, damals noch in Diensten des FC Bayern München, war bereits 2021 zur LT-Sportlerin des Jahres gewählt worden, auch diesmal ist sie heiße Anwärterin. Schließlich ist sie die einzige Sportlerin aus dem Landkreis, die von den Olympischen Spielen mit einer Medaille zurückgekehrt ist - nämlich mit Bronze. Die 25-Jährige hat zu Saisonbeginn nach neun Jahren den FC Bayern München verlassen und spielt inzwischen in England.

Icon vergrößern Sydney Lohmann (links) gewann mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen Bronze. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sydney Lohmann (links) gewann mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen Bronze. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa (Archivbild)

Leonie Fiebich Bei der DJK Landsberg hat für die 25-jährige Basketballerin alles angefangen, doch schnell ging es für sie in höhere Ligen - und in die Nationalmannschaft. Mit Deutschland nahm Fiebich auch an den Olympischen Spielen teil, schied allerdings im Viertelfinale aus Dafür kann sie eine Sammlung an persönlichen Titeln vorweisen, unter anderem wurde sie ins All-Rookie-Team der amerikanischen WNBA gewählt und gewann nicht nur den WNBA-Titel, sondern wurde auch spanische Meisterin.

Icon vergrößern Basketballerin Leonie Fiebich trat nicht nur bei den Olympischen Spielen in Paris an, sie wurde auch WNBA-Meister mit New York Liberty. Foto: Maximilian Haupt/dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Basketballerin Leonie Fiebich trat nicht nur bei den Olympischen Spielen in Paris an, sie wurde auch WNBA-Meister mit New York Liberty. Foto: Maximilian Haupt/dpa (Archivbild)

Maria Breitenberger Die großen nationalen und internationalen Titel fehlen der Fußballerin des MTV Dießen zwar, dafür ist sie für ihren Heimatverein eigentlich unverzichtbar. Breitenberger erlebte nicht nur den Aufstieg des Ammersee-Teams bis in die Bayernliga mit, sie war auch maßgeblich am Erfolg beteiligt. Auch wenn sie inzwischen ihre Karriere eigentlich beendet hat - wenn „Not an der Frau“ herrscht, ist sie da und hilft einfach dort, wo sie gebraucht wird.

Icon vergrößern Maria Breitenberger (rotes Trikot) ist inzwischen eine „Institution“ bei den Dießener Fußballerinnen und hilft auch nach ihrem Rücktritt immer noch aus, wenn Spielerinnen fehlen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maria Breitenberger (rotes Trikot) ist inzwischen eine „Institution“ bei den Dießener Fußballerinnen und hilft auch nach ihrem Rücktritt immer noch aus, wenn Spielerinnen fehlen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Mannschaft des Jahres 2025

DJK Landsberg Die Basketballerinnen der DJK Landsberg haben sich nach dem Gewinn des Meistertitels in der Bezirksoberliga Zeit gelassen. Zeit, um genau zu überlegen, ob sie den Aufstieg in die Bayernliga wahrnehmen wollen. Denn eines war klar: Nur wenn alle Spielerinnen den Mehraufwand leisten können und wollen würde es eine Liga höher gehen. Dieser Zusammenhalt war das große Plus des Teams - und soll nun auch in der Bayernliga zum Erfolg führen.

Icon vergrößern Die Basketballerinnen der DJK Landsberg haben dank einer starken Mannschaftsleistung den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Foto: DJK Landsberg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Basketballerinnen der DJK Landsberg haben dank einer starken Mannschaftsleistung den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Foto: DJK Landsberg

SV Fuchstal Pünktlich zum 50. Jubiläum des SV Fuchstal gelang den Fußballern mit Spielertrainer Muriz Salemovic der Aufstieg in die Kreisliga. Eigentlich noch nichts Besonderes, aber die Füchse holten sich mit einer beeindruckenden Bilanz - am Ende konnten sie mit 106 erzielten Tore sogar sieben mehr als der große FC Bayern in einer Punktrunde erzielen - den Meistertitel. Das war auch die spezielle „Motivation“ von Salemovic vor dem letzten Spiel.

Icon vergrößern Der SV Fuchstal schaffte mit einer beeindruckenden Bilanz den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der SV Fuchstal schaffte mit einer beeindruckenden Bilanz den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

HC Landsberg Einen Titel kann das Bayernliga-Team der Riverkings in der vergangenen Saison nicht vorweisen, dafür aber eine beachtliche Leistung in Sachen „Werbung für Eishockey“. Obwohl die Landsberger in der Liga lange Zeit im Tabellenkeller standen, teilweise sogar auf dem letzten Platz, kamen die Fans ins Stadion, da das Team überzeugte. Mit der grandiosen Aufholjagd und dem Erreichen der Play-offs, in denen sie erst im siebten Spiel ausgeschieden sind, entfachten sie wieder einen echten Boom.

Icon vergrößern Der HC Landsberg hat eine wechselhafte Saison hinter sich. Die Riverkings schafften es aber, nach einer misslungenen Hinrunde eine richtige Eishockey-Eurphorie in Landsberg auszulösen. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der HC Landsberg hat eine wechselhafte Saison hinter sich. Die Riverkings schafften es aber, nach einer misslungenen Hinrunde eine richtige Eishockey-Eurphorie in Landsberg auszulösen. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Bis zum 26. Oktober (12 Uhr) können die Leserinnen und Leser des Landsberger Tagblatts noch abstimmen - das Resultat wird dann im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises bekannt gegeben. Eines jedenfalls ist schon im Vorfeld sicher: Nicht nur die Ausgewählten sind „Sportler des Jahres“, alle Athletinnen und Athleten, die sich im vergangenen Jahr einem Wettkampf gestellt haben, oder auch „nur“ ihre eigenen Grenzen im Training verschoben haben, haben Besonderes geleistet.

Das Landsberger Tagblatt lädt wieder zur Sportlerwahl 2025 ein Icon Galerie 9 Bilder Stimmen Sie ab: Das Landsberger Tagblatt sucht den Sportler des Jahres, die Sportlerin des Jahres und die Mannschaft des Jahres. Geben Sie ihren Favoriten ihre Stimme.