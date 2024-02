Luftpistole

vor 18 Min.

Aufsteiger Stoffen macht es in der Bayernliga spannend

Plus Am vorletzten Wettkampftag sorgt Aufsteiger Stoffen in der Bayernliga Luftpistole für eine Überraschung. Dennoch hat das Team den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche.

Von Margit Messelhäuser

Am vorletzten Wettkampftag gelang dem Luftpistolen-Team von Stoffen zwar ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt, jedoch ganz anders als vermutet. Während das Team von Mannschaftsführer Helmut Ettner gegen den vermeintlich leichteren Kontrahenten nicht überzeugte, punktete es ausgerechnet gegen den Spitzenreiter.

In Kempten erwartete die Stoffener ein Kontrastprogramm: Sie traten gegen den Vorletzten Asbach-Bäumenheim und den Spitzenreiter Kempten II an. Auch wenn schon im Vorfeld klar gewesen war, dass Kempten auf seine Spitzenkraft verzichten muss, schien doch Asbach-Bäumenheim die einfachere Aufgabe. Ein Irrtum: "Die Mannschaft hat wirklich stark geschossen", sagte Mannschaftsführer Helmut Ettner. Einzig Michaela Brosselt-Guggemos auf Position eins (377 Ringe) und Florian Ettner auf der Vier (353) konnten sich durchsetzen. Für Steffi Böhm-Lutzenberger, Matthias Ettner und Sabrina Pfeiffer gab es doch deutliche Niederlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen