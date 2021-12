Luftpistole-Bundesliga: Scheuring schafft den Klassenerhalt

Plus Die Edelweiß-Schützen Scheuring schaffen vorzeitig den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Noch steht ein Heimwettkampf aus.

„Wir müssen nicht um jeden Preis in der 1. Bundesliga sein.“ Mit dieser Aussage wollte Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer zu Saisonbeginn den Druck von seiner Pistolenmannschaft nehmen. Doch die haben ihre eigene Antwort darauf gegeben. Nach einem hart erkämpften 4:1-Sieg über das weiterhin punktlose Schlusslicht Waldhausen ist der Klassenerhalt bereits vor dem letzten Wettkampfwochenende gesichert. Da spielte das eindeutige 1:4 mit zweifachem Ersatz gegen Gastgeber Kelheim-Gmünd keine Rolle mehr.