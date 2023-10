Neuling Stoffen legt einen perfekten Start in der Bayernliga hin

Plus Luftpistole: Der Aufsteiger Edelweiß Stoffen beweist beim ersten Wettkampf starke Nerven. Es herrscht schon Vorfreude auf den Heimwettkampf.

Einen Start nach Maß legte das Luftpistolen-Team von Edelweiß Stoffen in der Bayernliga hin. Dabei sorgte der Aufsteiger gleich in seinem ersten Kampf für eine Überraschung.

„Mit dem Sieg gegen Der Bund Allach war eigentlich nicht zu rechnen“, sagt Werner Ettner, Sportleiter bei Stoffen. Doch die Mannschaft zeigte gegen einen der Favoriten gleich mal, dass sie zurecht in der dritthöchsten Liga antritt. Und die Schützinnen und Schützen zeigten Nerven aus Stahl, denn die Duelle fielen – wie erwartet – denkbar knapp aus. Michaela Brosselt-Guggemos führte bis zur letzten Serie, doch ihr Kontrahent legte den besseren Endspurt hin.