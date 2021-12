Scheuring muss in der 1. Bundesliga ohne Ausländer antreten

Plus Die Luftpistolenschützen von Edelweiß Scheuring müssen noch um den Verbleib in der 1. Bundesliga bangen. Eine vermeintlich leichte Aufgabe wird nun doch zum echten Prüfstein.

Noch liegen die Scheuringer Pistolenschützen in der 1. Bundesliga auf einem Wunschplatz, dem neunten Tabellenrang. Doch der Klassenerhalt ist damit noch nicht gesichert. Die Gelegenheit, darüber die größten Zweifel zu beseitigen, haben die Lechrainer am Wochenende.