Luca Göttlicher startet mit Triumph bei der IDM

Mit erst 16 Jahren ist Luca Göttlicher aus Schwifting jüngster Starter in seiner Klasse bei der IDM. Der Motorradrennfahrer startet noch in einer anderen Serie.

Seit Kurzen ist es nun offiziell: Luca Göttlicher ist Teil des Triumph Germany Supersport Racing Team und wird Teamkollege von Kevin Wahr. Der erst 16-jährige Schwiftinger startet in der kommenden Saison in zwei Serien.

Luca Göttlicher wird mit einer Werks-Triumph die komplette IDM Saison 2024 in der Klasse SSP „Next Generation“ als Jüngster seiner Klasse am Start stehen. Es wird ein Lern- und Lehrjahr für ihn werden, mit dem großen Bike auf teils neuen Strecken. Das ernannte Ziel für Kevin Wahr ist der erste Supersporttitel für Triumph in diesem Jahr - und für Luca eine steile Lernkurve.

Der nächste Test findet auf dem Hockenheimring statt

Die Vorbereitung neigt sich bereits dem Ende zu und der Saisonstart rückt immer näher. Erstmalig nutzte Göttlicher die Winterzeit in Spanien zur optimalen Vorbereitung. Mit ausreichend Fahrzeit und viel Rennradkilometer unter spanischer Sonne ist er gut vorbereitet für die anstehende Herausforderung. Große Unterstützung erhielt der Schwiftinger von Rehm Racing und ArtMotor durch die Fahrzeit mit seinem Trainingsbike RS 765 auf großer Strecke. Der erste Team-Test ist bereits am 30. März im Rahmen der DLC am Hockenheimring und sind noch weitere Tests, unter anderen 22./23. April am Sachsenring, geplant.

Neben der kompletten IDM SSP ist eine Teilnahme in der Triumph Challenge mit dem Trainingsbike RS 765 und eigenen Mechaniker fix. Luca nützt diese Serie parallel zur Vorbereitung als Training, da der Triumph Cup teils auf identischen Strecken wie der SSP IDM stattfindet. Das erste Rennen findet vom 3. bis 5. Mai auf dem Sachsenring statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch