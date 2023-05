Motorrad-Profi Marcel Schrötter zweimal auf dem Podest

Marcel Schrötter aus Pflugdorf fährt in der Supersport-Weltmeisterschaft zweimal auf Platz zwei. In der Gesamtwertung macht er auch einen Platz gut.

Mit einer nahezu perfekten Bilanz reiste der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter von der vierten Station der FIM Supersport-Weltmeisterschaft aus Spanien ab. Auf den zweiten Startplatz, den er sich mit einer fabelhaften Runde in der Superpole sicherte, folgte der zweite Platz im ersten Rennen am Samstagnachmittag. Und auch im zweiten Rennen fuhr Schrötter noch mal aufs Podest. Das bringt ihn auch in der Gesamtwertung nach vorne.

Im ersten Rennen erwischte Schrötter, der für das Team MV Agusta Reparto Corse startet, zwar einen guten Start, verlor dann aber ein paar Plätze. Im Laufe des Rennens arbeitete er sich immer weiter nach vorne. Schließlich war nur noch der Italiener Nicola Bulega vor Schrötter, der als Zweiter über die Ziellinie fuhr.

Schrötter rutscht nach dem Zieleinlauf noch einen Platz nach vorne

Am Sonntag war es ein Trio, das sich vom Feld absetzen konnte und unter sich den Sieg ausmachte – mittendrin auch diesmal Marcel Schrötter. Zwar kam er als Dritter ins Ziel, doch der Zweitplatzierte erhielt eine Strafe, und wieder stand Schrötter auf Platz zwei, diesen Rang hat er nun auch in der Gesamtwertung.

„Ich bin happy, weil ich denke, dass es wieder ein gutes Rennen war“, meinte Marcel Schrötter nach dem Rennen und schickte auch einen großen Dank ans Team. (AZ)