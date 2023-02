Motorsport

vor 33 Min.

Motorrad-Profi Schrötter ist mit Supersport-Auftakt zufrieden

Marcel Schrötter ist mit dem Auftakt in der Supersport-WM zufrieden.

Plus Motorrad-Profi Marcel Schrötter holt in der Supersport-WM die ersten Punkte. Das zweite Rennen in Australien wird aus einem ungewöhnlichen Grund abgebrochen.

Artikel anhören Shape

Ausgesprochen turbulent verlief die Premiere für Marcel Schrötter in der Supersport-Weltmeisterschaft. Aber der Motorrad-Profi aus Pflugdorf meisterte die Schwierigkeiten und erzielte bei den Rennen auf Phillip Island (Australien) gute Platzierungen. In der Gesamtwertung geht er als Dritter in die nächsten Rennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .