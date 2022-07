Penzing

vor 4 Min.

Der härteste Ironman seines Lebens

Plus Der Penzinger Triathlet Stefan Kandler nimmt nach einer Krebserkrankung wieder am Ironman in Frankfurt teil.Bis kurz vor dem Start bleibt unklar, ob er antreten kann. Richtig hart wird es für ihn in der letzten Disziplin.

Von Margit Messelhäuser

Stefan Kandler ist in der Triathlonszene kein Unbekannter. Vor einigen Jahren verpasste der Penzinger nur knapp das WM-Ticket für Hawaii – damals, 2014, beim Ironman in Frankfurt. Vor einigen Tagen war er in der Metropole am Main erneut am Start – diesmal aber unter ganz anderen Vorzeichen. Stefan Kandler war vor zwei Jahren an Krebs erkrankt und hatte sich diesen Wettkampf als Ziel gesetzt.

