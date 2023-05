Stockschießen

Penzings Stockschützen stehen mit dem Rücken zur Wand

Zu Hause kassierten die Penzinger (blaue Jacken) eine 0:10-Niederlage gegen Aigen. Jetzt steht das Rückspiel an.

Plus Die Stockschützen des FC Penzing müssen in der 1. Bundesliga gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Warum es diesmal nicht läuft.

Die Chancen, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen, sind für die Stockschützen des FC Penzing verschwindend gering. Dennoch will man das (fast) Unmögliche möglich machen. Ob es gelingt, dazu fällt am Samstag eine Entscheidung.

Mit 0:6 Punkten liegt das Team von Matthias Peischer & Co. auf dem letzten Platz der Gruppe A – bereits drei Punkte hinter der DJK Aigen am Inn. Und genau dorthin geht es für die Penzinger am Samstag. „Ohne einen Sieg ist es für uns vorbei“, sagt Matthias Peischer. „Der Wegweiser zeigt momentan direkt zur 2. Bundesliga.“

