Eishockey

vor 48 Min.

Das letzte Spiel für den HC Landsberg in dieser Bayernliga-Saison?

Der HC Landsberg will die Saison in der Eishockey-Bayernliga noch nicht beenden.

Plus Der HC Landsberg steht in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Sieg in Peißenberg bleiben die Riverkings im Rennen.

Von Margit Messelhäuser

Muss der HC Landsberg auswärts seine Saison beenden? Am Freitag, ab 20 Uhr, sind die Riverkings zum fünften Spiel der Play-offs in der Eishockey-Bayernliga in Peißenberg zu Gast. HCL-Coach Martin Hoffmann ist zuversichtlich, dass er und sein Team auch am Sonntag zu Hause noch mal antreten - und die Serie könnte noch länger gehen.

Von Sommerpause will HCL-Trainer Martin Hoffmann nichts wissen. Doch die Riverkings stehen gewaltig unter Druck, wollen sie diese noch etwas hinauszögern. Mit 1:3 liegen sie in der Best-of-Seven-Serie der Play-offs zurück und das Erreichen des Halbfinals in der Eishockey-Bayernliga liegt in weiter Ferne. Nur mit einem Sieg am Freitag in Peißenberg darf der HCL weiter hoffen. Fahren die Miners zu Hause den vierten Sieg ein, wäre die Saison für die Riverkings vorbei.

