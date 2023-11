Beim Bayernliga-Aufsteiger Stoffen spielen die Nerven nicht mit

Plus Edelweiß Stoffen richtet zum ersten Mal einen Heimwettkampf der Bayernliga Luftpistole aus. Die Anspannung macht den Team ziemlich zu schaffen.

Auch wenn es für das Luftpistolen-Team von Edelweiß Stoffen beim Heimwettkampf in der Bayernliga zwei Niederlagen gab – dies war kein Grund, die Köpfe hängenzulassen. Der Aufsteiger lieferte zwei spannende Wettkämpfe ab und lockte auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer ins Schützenheim.

Direkt nach den Wettkämpfen „waren natürlich alle enttäuscht“, sagte Stoffens Sportleiter Werner Ettner. „Aber nicht lange, dann waren alle wieder gut drauf.“ Zurecht, denn die Aufsteiger liegen nach vier Wettkämpfen mit 4:4 Punkten auf einem sicheren Mittelfeldplatz.