Das Scheuringer Luftpistolenteam startet in die 1. Bundesliga

Für die Luftpistolenmannschaft von Edelweiß Scheuring beginnt die neue Saison in der 1. Bundesliga Süd. Im Kader gibt es eine Veränderung.

„Natürlich wollen wir wieder den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga schaffen.“ Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer gibt das Ziel für sein Pistolenteam vor dem Start in die Saison 2022/23 ganz klar vor. Am Wochenende stehen die ersten Partien an.

Gelingen soll dieser Klassenerhalt in nahezu unveränderter personeller Besetzung gegenüber der vergangenen Punktrunde, wo die Lechrainer vor allem gegen Ende mit starken Leistungen gezeigt haben, dass sie nicht nur Abstiegskandidat in der höchsten deutschen Pistolenklasse sein wollen.

Zum Auftakt steht kein Ausländer zur Verfügung

Selbst bei den bislang verpflichteten Ausländern gibt es keine Änderung. Alle wollen wieder für Scheuring an den Stand gehen. „Es hat ihnen sehr gut gefallen bei uns“, freut sich Berghofer. Natürlich darf das laut Reglement pro Wettkampf nur immer einer sein. Zum Auftakt gibt es da allerdings einen Haken, denn alle in der Regel verfügbaren Ausländer sind bei einem internationalen Wettkampf in Südamerika im Einsatz.

Dafür gibt es zum Start eine Premiere. Das ranghöchste Pistolenteam im Landkreis darf sich über den Zugang einer hochtalentierten Nachwuchsschützin freuen. Michaela Bösl wechselt von Mintraching an den Lech. Sie bringt bereits beachtenswerte Empfehlungen mit wie zwei Silbermedaillen bei den deutschen Meisterschaften in der Juniorinnenklasse I. Bösl gehört dem Nachwuchskader des deutschen Schützenbundes an und war zuletzt in der Bayernliga für den Bund München im Einsatz.

Von den heimischen Aktiven hat David Probst in der vergangenen Saison den größten Leistungssprung geschafft. Er wird diesmal auf Position eins an den Stand gehen. Auch von den anderen Youngsters Philipp Ranzinger (Position zwei) und Henrik Balg (Position vier) erhofft man sich weitere Steigerungen. Und Routinier Oliver Balg (Position drei) soll an die starke Form gegen Ende der vergangenen Punktrunde anknüpfen.

Gecoacht wird das Scheuringer Team vom ehemaligen hessischen Landestrainer Udo Scharf. Er kommt aus Mannheim einmal im Monat für ein Wochenende nach Scheuring und betreut die Mannschaft auch bei den Wettkämpfen.

Scheuring ist in der Rolle des Außenseiters

Der Auftakt wird alles andere als leicht. Geht es doch auf der Anlage der HSG München am Samstag gegen Kelheim-Gmünd, das regelmäßig zu den Spitzenteams der 1. Bundesliga Süd zählt. Zu den Stützen der Oberpfälzer zählt die gebürtige Rotterin Monika Karsch, die bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Silber mit der Sportpistole gewann. Beim Vergleich mit Kelheim-Gmünd in der vergangenen Saison waren die Lechrainer beim 1:4 so gut wie chancenlos.

Auch der Sonntagsgegner Hambrücken könnte eine Nummer zu groß sein. „Wir erwarten uns diesmal nicht zu viel. Wenn es wenigstens ein paar Einzelpunkte gibt“, nimmt Berghofer den Druck vom Scheuringer Aufgebot. „Die Punkte müssen wir vor allem gegen die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt holen“, ist sich der Schützenmeister sicher.

Sehen Sie hier die Bilder vom letztjährigen Heimwettkampf:

33 Bilder Edelweiß Scheuring siegt über Hitzhofen-Oberzell Foto: Thorsten Jordan

Dazu zählt zum Beispiel am zweiten Wettkampftag Aufsteiger Rettenbach. Nachdem mit Willmandingen und Waldhausen zwei Vereine aus Baden-Württemberg abgestiegen sind und dafür mit Rettenbach und Steinberg zwei Teams aus Bayern den Sprung in die 1. Bundesliga geschafft haben, stellen die bayerischen Vertreter die absolute Mehrheit in der Bundesliga Süd mit neun von zwölf Mannschaften.

Gruppe I in Veitsbronn/Sa: Ludwigsburg - Waldenburg; Steinberg - Hitzhofen-Oberzell; Dynamit Fürth - Waldkirch; So: Waldenburg - Hitzhofen-Oberzell; Steinberg - Waldkirch, Dynamit Fürth - Ludwigsburg;¸

Gruppe II bei der HSG München/Sa: Scheuring - Kelheim-Gmünd; Rettenbach - Weil am Rhein; HSG München - Hambrücken; So: Weil am Rhein - Kelheim-Gmünd; Hambrücken - Scheuring, HSG München - Rettenbach.

Die Termine und Gegner von Scheuring: 22. Oktober Rettenbach; 23. Oktober Hitzhofen; 5. November Dynamit Fürth; 6. November Ludwigsburg; 19. November Waldenburg; 3. Dezember Steinberg; 4. Dezember Weil/Rhein; 7. Januar Waldkirch; 8. Januar HSG München. Die letzten zwei Partien finden in Scheuring statt.