Schießsport

vor 50 Min.

Die FSG Dießen muss auf ihre Spitzenschützen verzichten

Für die Luftgewehr-Mannschaft der FSG Dießen wird es am Wochenende wieder ernst.

Plus In der Bundesliga Luftgewehr will die FSG Dießen den dritten Tabellenplatz verteidigen. Diesmal fehlen aber zwei Leistungsträger.

Von Margit Messelhäuser

In Petersaurach ist das Luftgewehr-Team der FSG Dießen am Wochenende in der 1. Bundesliga gefragt. Mindestens ein Kampf sollte machbar sein, doch das Team vom Ammersee muss ausgerechnet auf seine beiden Top-Schützen verzichten. „Wir haben keine Chance, die wollen wir nutzen“, blickt Schützenmeister Jakob Stainer auf die beiden Wettkämpfe.

Schützen auf internationalem Top-Niveau im Team zu haben ist Segen und Fluch zugleich. In den ersten vier Wettkämpfen war es ein Segen für die FSG Dießen, denn mit 6:2 Punkten steht das Ammersee-Team auf dem 3. Tabellenplatz und muss sich um den Klassenerhalt schon keine Sorgen mehr machen. „Mit den sechs Punkten und den 13:7 Einzelpunkten, ist das eigentlich kein Thema mehr“, sagt Jakob Stainer.

