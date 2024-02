Schießsport

vor 51 Min.

Für Europameister Maximilian Ulbrich steht die Titelverteidigung an

Plus Luftgewehr-Schütze Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen startet bei der Europameisterschaft in Ungarn. Für ihn geht es um mehr, als nur den Titel.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn Maximilian Ulbrich schon mehrfach bewiesen hatte, dass er zur Elite der Luftgewehr-Schützen zählt: Der Titelgewinn bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr war endlich der Durchbruch für den Schützen der FSG Dießen. Am Montag, 26. Februar, startet die EM im ungarischen Györ, Ende der Woche wird es dann auch für Maximilian Ulbrich ernst. Dabei hat der 23-Jährige aber nicht nur die Titelverteidigung im Visier.

Drei Wettkämpfe stehen für Maximilian Ulbrich an: Am Donnerstag, 29. Februar, findet der Mixed-Wettkampf an, am Freitag das Einzel und den Abschluss macht am Samstag der Team-Wettbewerb. Doch für Maximilian Ulbrich geht es um mehr, als den Titel zu verteidigen. Der Wettkampf wird auch als Qualifikation zu den Olympischen Spielen herangezogen. Bislang hat der Deutsche Schützenbund einen Quotenplatz für die Spiele - den hat Ulbrich erzielt.

