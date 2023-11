Luftpistole: Mindestens ein Sieg ist für Stoffen drin

In der Bayernliga Luftpistole wartet auf den Aufsteiger Stoffen ein interessanter Wettkampftag. Die Niederlagen im Heimwettkampf sind längst vergessen.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto geht das Luftpistolen-Team von Edelweiß Stoffen in die nächsten Bayernliga-Wettkämpfe am Sonntag, 12. November. Zu Gast ist die Mannschaft in Großaitingen, dort waren zwei unterschiedliche Aufgaben auf die Edelweiß-Schützen.

Als Aufsteiger dürfen die Stoffener mit 4:4 Punkten sehr zufrieden sein. Bitter – wenn überhaupt – war die Tatsache, dass Stoffen die beiden Niederlagen ausgerechnet in den Heimwettkämpfen hinnehmen musste. „Aber das ist inzwischen kein Thema mehr“, sagt Sportleiter Werner Ettner. „Die Mannschaft ist gut drauf und zuversichtlich.“

Der erste Gegner von Stoffen ist noch ungeschlagen

Zum Auftakt (11.30 Uhr) bekommen es die Stoffener jedoch mit einem hochkarätigen Gegner zu tun: Kempten II steht mit 8:0 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter Schönbach auf dem zweiten Tabellenplatz. „Natürlich sind wir in dieser Begegnung der Außenseiter“, räumt Ettner ein – von vorneherein werde man die Flinte – beziehungsweise Pistole – aber nichts ins Korn werfen. Ganz anders sieht es im zweiten Wettkampf aus, der gleich im Anschluss (13.30 Uhr) gegen Untergermaringen stattfindet. Die Kontrahenten warten noch auf die ersten Pluspunkte. „Da sollte für uns schon was drin sein“, ist auch Werner Ettner zuversichtlich.