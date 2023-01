Schießsport

vor 32 Min.

Luftpistole: Scheuring kann zwei Verfolger abhängen

Plus Das Luftpistolen-Team der Edelweißschützen tritt als Tabellenführer der Bayernliga in Kempten an. Dabei ist Scheuring auf Revanche aus.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die erste Mannschaft der Scheuringer Luftpistolenschützen hat die Saison mit dem Klassenerhalt in der ersten Bundesliga Süd bereits erfolgreich abgeschlossen. Die zweite Mannschaft ist dagegen auf dem besten Weg, sich den Titel in der Bayernliga zu sichern – und kann am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Aufstiegskämpfe machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen