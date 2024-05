Schießsport

vor 50 Min.

Maximilian Ulbrich ist den Olympischen Spielen ein Stück näher

Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen ist der Teilnahme an den Olympischen Spielen wieder einen Schritt näher gekommen.

Plus Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen zeigt beim Weltcup in Baku eine gute Leistung. Der Luftgewehr-Schütze muss noch um das Ticket für Olympia kämpfen.

Von Margit Messelhäuser

Der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris lebt für Maximilian Ulbrich weiter. Der Luftgewehr-Schütze der FSG Dießen setzte sich beim Weltcup in Baku im internen Wettstreit mit Maximilian Dallinger durch. Eine Qualifikation steht aber noch aus und die kann alle Pläne wieder über den Haufen werfen.

Insgesamt vier Qualifikations-Wettkämpfe müssen die Schützen bestreiten, erst dann stehen die Teilnehmer für Paris fest. Die Krux dabei: die Ergebnisse bei der ersten Quali zählten einfach, bei der zweiten doppelt, der dritten dreifach - und der vierten dann auch vierfach. Und diese letzte Qualifikation findet erst vom 2. bis 7. Juni beim Weltcup in München statt. Erst dort kann Maximilian Ulbrich endgültig die Fahrkarte für Paris lösen.

