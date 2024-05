SC Lechfeld richtet Cup für mehr als 100 Nachwuchsschwimmer aus

Der SC Lechfeld richtet einen Wettkampf für die Jüngsten in der Schwimmhalle in Königsbrunn aus. Die eigenen Athleten erreichen gute Platzierungen.

In der Schwimmhalle des Gymnasiums Königsbrunn fand kürzlich der 2. Lechfelder Kids-Cup statt. Diese vom SC Lechfeld organisierte Veranstaltung lockte die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer aus einem weiten Umkreis an. Mehr als 100 Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wurden nach Jahrgängen in einer Mehrkampfwertung bewertet. Jedes Kind erhielt eine Teilnehmermedaille und Urkunde.

Das Ziel des Cups ist es, Kindern im Alter bis zehn Jahre einen Schwimmwettkampf zu bieten – unabhängig davon, ob sie eine Lizenz des Deutschen Schwimmverbandes besitzen oder Mitglieder eines Vereins sind. Schwimmschulen und Einzelstarter waren auch willkommen. Neben einer Schwimmschule traten Kinder aus Augsburg, Schwabmünchen, Bobingen, Immenstadt, Kempten, Mindelheim und Schongau an.

Gute Resultate für Schwimmer des SC Lechfeld

Der Nachwuchs des SC Lechfeld machte die Trainer sehr stolz. Im Mehrkampf waren Luisa Kluck (1.), Magdalena Nitsche (2.) und Hannah Breier (3.) bei den Mädchen und Leon Peter (1.) und Till Schmidt (2.) bei den Buben erfolgreich. Ebenfalls einen Platz auf dem Stockerl erkämpften sich Kreira Danzl (1.), Felicitas Kretzler (2.) und Valerie Rembers (3.) im Jahrgang 2015. Leni Möller (3.) und Nicolas Kretzler (2.) überzeugten im Jahrgang 2016. Mit fünf Jahren war Ronja Kluck eine der jüngsten Teilnehmerinnen. (AZ)

