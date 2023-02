Schwimm-Team des VfL Kaufering sammeln viele Medaillen

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des VfL Kaufering treten bei drei Wettkämpfen an. Am Ende gibt es viele zufriedene Gesichter.

Die Abteilung Schwimmen des VfL Kaufering startete erfolgreich ins neue Jahr. Gleich drei Wettkämpfe standen dabei an.

In Nördlingen traten die Schwimmerinnen und Schwimmer beim Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen an. Für die 17 Kauferinger gab es dabei insgesamt 40 Siege und 50 persönliche Bestleistungen. Herauszuheben ist die Leistung von Tim Schreiber, der die 100 m Freistil in rund 58 Sekunden absolvierte. In der offenen Klasse verbuchten neben Tim Schreiber auch dessen Bruder Philipp und Zoe Böhm Siege und Podestplätze.

Viktoria Vogt konnte in ihrer Altersklasse sogar sechs Siege feiern. Eine gelungene Premiere feierten Emilia Nitsche, 15, und Nicholas Böhm, sieben, die bei ihrem ersten Wettkampf auch gleich Medaillen gewannen. Erfolgreich waren auch Jasper Böhm, Luca Hefele, Alex Ungar, Liam Häußler, Joshua Böhm, Alisan Omerbasic, Sophia Marx, Felicia Amthor, Maya Indra, Annalena Pelle.

Kaufering stellt beim Zwergerlschwimmen eine große Mannschaft

Auch in Germering waren die Kauferinger am Start. Beim Zwergerlschwimmen waren 26 Schwimmerinnen und Schwimmer des VfL erfolgreich, unter anderem erkämpfte sich Chiara Schiefster zwei Medaillen in Schmetterling und Freistil.

Schließlich standen noch die Kreismeisterschaften in Fürstenfeldbruck an. In den Nachwuchsklassen sammelten die elf Talente des VfL fünf Gold-, 14 Silber- und zehn Bronzemedaillen. Als jüngste im Team (Jg. 2015) zeigten auch Felicitas Lüdtke (Silber und Bronze) sowie Nicholas Böhm (dreimal Silber) ihr Talent.

Auch bei den Erwachsenen sammelten die Kauferinger zahlreiche Siege und Medaillen. Die Medaillengewinner: Viktoria Vogt, Felicia Amthor, Zoe Böhm, Juli Falles, Lucia Klimmer, Sophie Schmidt Glarner, Lennart Häußler, Philipp Schreiber, Tim Schreiber, Tom Schwarzwalder, Jasper Böhm, Liam Häußler, Joshua Böhm, Sophia Marx, Janne Falise, Emilio Hagl, Matthias Weiß, Laura Basener, Madita Götz, Sarah Petkovic, Sophia Franke. (AZ)