Beim TSV Landsberg wird sich personell einiges ändern

Die Jahresversammlung mit Neuwahl soll Mitte Februar stattfinden. Für die Fußball-Abteilung stehen Gespräche mit Hauptsponsor 3C-Carbon-Group an.

Eigentlich sollte Ende Januar die Jahresversammlung des TSV Landsberg angesetzt werden, stattdessen tagte aber der Verwaltungsrat des Landsberger Sportvereins.

Dabei stellte Thomas Planer, Vorstand Finanzen, den Etat für den Hauptverein vor, der „einstimmig genehmigt wurde“, wie Planers Vorstandskollege Patrick Freutsmiedl erklärte. Besprochen wurden dabei die Kandidaten für die Neuwahl. „Es wird Veränderungen im Vorstand geben“, kündigt Freutsmiedl an, Näheres könne er dazu jedoch noch nicht sagen, da die Personalien intern besprochen worden seien.

Stadion-Umbau ist allein Sache der Landsberger Fußballer

Kein Thema sei der nötige Stadion-Umbau in Falle eines Aufstiegs der Fußballer in die Regionalliga gewesen. „Das ist allein die Sache der Fußball-Abteilung“, betont Freutsmiedl. In der kommenden Woche stünden auch Gespräche mit Hauptsponsor 3C-Carbon an, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Wenn wir den sportlichen Erfolg haben, sind wir bereit, um durchstarten zu können“, so Patrick Freutsmiedl. Bis März müsse der TSV Landsberg dem Verband seine Meldung für die Regionalliga abgeben. „Wenn wir es sportlich schaffen, dann aber nicht die Bedingungen erfüllen, oder doch auf den Aufstieg verzichten, würde der Zwangsabstieg in die Landesliga erfolgen.“

Doch die Pläne für die Regionalliga „liegen in der Schublade“. Neben den Gesprächen mit 3C stünden noch weitere mit teils schon vorhandenen und neuen Sponsoren an. „Wenn wir aufsteigen, wollen wir nicht in der nächsten Saison gleich wieder absteigen“, so Patrick Freutsmiedl, um auch in diesem Bereich breiter aufgestellt zu sein. Was die laufende Saison betreffe, so sei „alles in trockenen Tüchern“, tritt er Gerüchten über finanzielle Engpässe entgegen. „Jeder hat sein Geld bekommen und was fällig war, wurde definitiv bezahlt.“ Diesbezügliche wisse er von keinen Problemen, die auftreten könnten. Auch die Gehälter für die restliche Saison seien gesichert.

Torhüter verlässt das Bayernliga-Team des TSV Landsberg

Neben Neuzugang Lorenz Knöferl, den die Landsberger kürzlich präsentierten, gibt es auch einen Abgang bei der Bayernliga-Mannschaft: Torhüter Abdoulaye Gueye hat das Team verlassen. „Er sah für sich bei drei Torhütern zu wenig Spielzeit. Sein Abgang hat rein sportliche Gründe“, sagt Patrick Freutsmiedl. „Schade, denn er hat in der Mannschaft immer für gute Stimmung gesorgt.“

Mit dem Nachholspiel in Kottern am 24. Februar starten die Landsberger in den zweiten Teil der Punktrunde. Als Tabellenzweiter – punktgleich mit Schwaben Augsburg aber einem Spiel weniger – kann der TSV dann gleich wieder die Tabellenführung übernehmen. Das erste Vorbereitungsspiel bestreiten die Landsberger am Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr beim TSV Jetzendorf. Auch alle weiteren Testspiele werden auswärts ausgetragen.