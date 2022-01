Damen der Lechrain Volleys fahren den ersten Sieg ein

Plus Die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys startet schwach in den Landesliga-Heimspieltag. Dann steigert sich die Mannschaft enorm.

Die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys hat die lange Corona-Zwangspause gut überstanden. Beim Start ins neue Jahr gab es für die Mannschaft den ersten Sieg in der laufenden Landesliga-Saison.