Damen der Lechrain Volleys sind auf Revanche aus

In der Volleyball-Landesliga steht für die Damen I gleich das Rückspiel gegen München-Ost an. Die U16-Mädchen treten bei Meisterschaft an.

Für die Damen I der Lechrain Volleys geht es am Samstag in der Volleyball-Landesliga gleich wieder nach München-Ost. Erst am vergangenen Spieltag musste man dort eine knappe Niederlage hinnehmen, diesmal soll mehr als ein Punkt rausspringen.

Dazu müssen sich die Landesliga-Damen am Kampfgeist der ersten beiden Sätze orientieren, die sie jeweils 25:22 gewonnen hatten, ehe die Gastgeberinnen ausglichen und dann im Tiebreak gewannen.

Diesmal allerdings müssen die LRV-Damen auf die Youngsters verzichten, die beide an der oberbayerischen Meisterschaft U16 teilnehmen. Für den Rest der Mannschaft gilt es, die gegnerischen Angreiferinnen unter Kontrolle zu bekommen, um das eigene Spiel aufbauen zu können. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr in der TSV-Halle (Sieboldstr. 4, München).

Damen II der Lechrain Volleys starten in der Aufstiegsrunde

Die Damen II starten am Samstag in die Aufstiegsrunde der Bezirksklasse 2. Souverän haben sich die LRV-Damen dafür qualifiziert; in der Vorrunde mussten sie nur einen Satz in zehn Spielen abgeben.

Und so läuft die Aufstiegsrunde: Aus den beiden Vorrundengruppen spielen jeweils die besten drei Teams in Hin- und Rückrunde um den Aufstieg, die Punkte aus den Spielen gegen die Play-off-Teams werden mitgenommen. Die LRV-Damen gehen also mit 12 Punkten und 12:1-Sätzen in die Play-offs. Am Samstag trifft das Team gleich auf den anderen Spitzenreiter SV Esting III (12 Punkte). In der zweiten Partie spielen die LRVs gegen die TSG Maisach.

In Fürstenfeldbruck sind die Herren III der Lechrain Volleys zu Gast (Samstag, ab 12 Uhr). Dort trifft das Kreisliga-Team auf die zweite Mannschaft des Gastgebers und den ungeschlagenen Tabellenführer TSV Karlsfeld.

In Inning findet die oberbayerische Meisterschaft der U16 statt

Für die U16-Volleyballerinnen steht die oberbayerische Meisterschaft in Inning an. Die zwölf teilnehmenden Teams starten in der Vorrunde in vier Dreiergruppen. Die vier Erstplatzierten qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten spielen in einer Überkreuzrunde deren Gegner aus. Am Sonntag finden die Halbfinals, das Finale sowie die Platzierungsspiele statt. Nur die beiden Finalisten qualifizieren sich für die südbayerische Meisterschaft. In der Vorrunde treffen die LRV-Mädchen auf Inning und SV Lohhof. (AZ)