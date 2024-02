Gegen den Tabellenführer sind die Damen der Lechrain Volleys machtlos

Für die Damen der Lechrain Volleys läuft es nicht nach Wunsch. Beim Heimspieltag in Kaufering und Buchloe bleibt die Ausbeute mager.

Fasching hin oder her: Zwei Mannschaften der Lechrain Volleys mussten antreten. Doch sowohl für die Damen I in der Landesliga als auch die dritte Damenmannschaft lief es nicht nach Wunsch.

Damen I Nur einen Punkt konnten die Damen I in der Landesliga beim Heimspieltag verbuchen. Selbstbewusstsein, Mut und Spaß wollte das Team von Trainer Martin Wagner mit aufs Spielfeld nehmen, doch gegen den Tabellenersten TB München II traten die Lechrainerinnen eingeschüchtert und mutlos auf. Der Endstand von 0:3 lässt ein deutlicheres Spiel vermuten als es tatsächlich war. Alle drei Sätze gestalteten sich meist knapp (18:25, 23:25, 21:25), oft auch mit langen Führungsphasen der LRV-Damen. Doch zu viele Eigenfehler verhalfen den Gästen oft zu leichten Punkten.

Die Ansprache des Trainers zeigt bei den Lechrain Volleys Wirkung

Im zweiten Spiel gegen den Tabellennachbarn TSV München Ost wollten es die Gastgeberinnen besser machen, doch stattdessen lagen die LRV-Damen wieder 0:2 zurück (21:25/20:25). Hängende Köpfe und ratlose Blicke waren sowohl auf dem Feld als auch daneben zu finden. Nach klaren Worten von Trainer Martin Wagner fanden die Lechrainerinnen zurück in die Partie. Luisa Heiduk beeindruckte auf der Mittelblock-Position mit harten Angriffen und endlich kehrte Sicherheit ein. Mit 25:22 und 25:16 glichen die LRV-Damen aus - es ging in den Tiebreak. Satz. Doch im entscheidenden letzten Durchgang hielt die Annahme den druckvollen Aufschlägen der Münchnerinnen nicht mehr Stand, mit 10:15 musste sich das Team geschlagen geben - wieder einmal.

Damen III Ausgerechnet am wichtigen Heimspieltag gegen Kreisliga-Tabellenführer SV Wald und den TSV Haunstetten II fiel die Zuspielerin der Lechrain Volleys aus. Kurzfristig sprang mit Franzi Laugwitz eine ehemalige Spielerin ein, die Trainer Franz Babl reaktivieren konnte. Trotz der ungewohnten Aufstellung zwangen die LRV-Damen den Spitzenreiter in den Tiebreak, in dem sie sie dann jedoch unterlagen. Auch gegen den TSV Haunstetten II ging es in den Tiebreak - diesmal aber mit besserem Ende für die LRV-Damen. Angesichts der schwierigen Bedingungen waren Team und Trainer mit den drei Punkten zufrieden. (AZ)