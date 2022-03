Volleyball

17:02 Uhr

Großer Jubel bei den Bezirksliga-Herren der Lechrain Volleys

Die erste Herrenmannschaft der Lechrain Volleys hat es geschafft: Sie spielt in der nächsten Saison eine Liga höher.

Plus Die Volleyballer machen es im Spitzenspiel gegen Donauwörth spannend. Nächste Saison wartet auf die Herren der Lechrain Volleys ein großes Abenteuer.

Durch eine kämpferische Meisterleistung im Spiel gegen den VSC Donauwörth sichern sich die Herren I der Lechrain Volleys den Meistertitel in der Volleyball-Bezirksliga Schwaben und werden damit in der nächsten Saison in der Landesliga aufschlagen.

