Landesliga: Die Serie der Lechrain Volleys soll halten

Für die Volleyballerinnen der Lechrain Volleys läuft es in der Landesliga bislang sehr gut, jetzt will man seine Stärken auch auswärts unter Beweis stellen. Auch die Herren erlebten als Landesliga-Aufsteiger einen guten Start ins Volleyballjahr 2023, sie freuen sich diesmal auf ein Heimspiel in Weil.

Nach zwei erfolgreichen Heimspieltagen in Folge sind die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys am Samstag beim TSV München-Ost zu Gast, die aktuell auf Platz drei in der Tabelle liegen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Die Münchnerinnen mussten bislang in ihren acht Spielen erst eine Niederlage hinnehmen. Doch auch die Lechrain Volleys haben ordentlich Rückenwind nach den vier Siegen in Folge. Abgesehen davon hat sich das auch auf die Tabelle ausgewirkt: Die LRV-Damen sind auf Platz vier geklettert.

Der Trainer der LRV-Damen ist zuversichtlich

Optimistisch blickt LRV-Trainer Martin Wagner der Partie entgegen: „Wenn wir konzentriert unser Spiel spielen, können wir auch hier die nächsten Punkte und endlich unseren ersten Auswärtssieg einfahren.“ Spielbeginn ist am Samstag um 14.30 Uhr in der TSV-Halle (Sieboldstr. 4, München).

Endlich wieder auf ein Heimspiel in der Landesliga freuen sich die Herren I der Lechrain Volleys. Sie erwarten am Samstag, ab 14.30 Uhr in der Schulturnhalle in Weil den TSV Haunstetten und den TV Weitnau.

Gegen den TSV Haunstetten konnten die Lechrainer im November ihren ersten Sieg in der neuen Liga feiern. Mit 3:0 setzten sie sich glatt durch und möchten diesen Sieg vor heimischem Publikum wiederholen. Die zweite Partie hingegen soll eine Revanche werden: In Weitnau absolvierten die Lechrain Volleys ihr erstes Spiel der Saison und mussten sich im Tiebreak geschlagen geben. Entsprechend heiß ist die Mannschaft, sich diesmal durchzusetzen – vor allem, da der Kader gut gefüllt ist.

Die Damen IV treten am Samstag in der Kreisliga 3 beim FSV Eching an. Nach den bitteren Niederlagen zuletzt will man nun wieder punkten. Die erste Partie geht gegen den Gastgeber – im Hinspiel unterlagen die LRV-Damen mit 0:3. In der zweiten Partie geht es gegen Unterpfaffenhofen-Germering – auch hier unterlagen die LRV-Damen im Hinspiel mit 1:3.

Für die Damen IV steht in der Kreisklasse schon der letzte Spieltag an

Bereits ab 12 Uhr steht für die Lechrain Volleys V ihr letzter Spieltag in der Kreisklasse-Saison in Neuaubing an. Sowohl die Partie gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers als auch den zweiten Gegner Eichenau hatte man im Hinspiel verloren – eine Revanche wird jedoch schwer: Beide Teams kämpfen um den Aufstieg.

Auf einen Heimspieltag freut sich die U15-1 der Lechrain Volleys am Sonntag, ab 10 Uhr in Buchloe. Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksliga, der Spieltag wird in Turnierform ausgetragen. Die LRV bestreiten ihr Vorrundenspiel gegen Unterhaching, vom Ergebnis hängen der weitere Verlauf und die weiteren Gegner des Turniers ab. Die zweite und dritte Mannschaft der U15 fahren nach Penzberg. Sie treffen dort auf Inning II, Penzberg und Starnberg, zudem steht ein vereinsinternes Duell an. (AZ)