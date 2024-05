Weil

17.05.2024

Aufsteiger FC Weil kämpft um den Klassenerhalt in der Kreisliga

Andreas Schaudt hat mit dem FC Weil in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Aktuell kämpft das Team um den Klassenerhalt. Foto: Christian Rudnik

Plus Andreas Schaudt, Trainer des FC Weil, äußert sich zum bisherigen Verlauf. Ein Ziel will er in der regulären Saison noch erreichen. An seine Zeit in Igling denkt er gerne zurück.

Von Christian Mühlhause

Der FC Weil ist in der vergangenen Saison in die Kreisliga aufgestiegen und kämpft derzeit um den Klassenerhalt. Nach dem Sieg gegen Penzing am vergangenen Wochenende ist zumindest schon einmal sicher, dass der Verein nicht direkt in die A-Klasse absteigen wird, sondern die Kicker aus der Nachbargemeinde. Der FC Weil wird seit der vergangenen Saison vom 45-jährigen Andreas Schaudt trainiert. Er äußert sich zum bisherigen Saisonverlauf und beantwortet fünf Fragen zu seiner Person.

Nach der knappen Niederlage in Fürstenfeldbruck fegten die Weiler daheim den Relegationsgegner vor knapp einem Jahr im Rückspiel mit 5:1 vom Platz und spielen deswegen heuer in der Kreisliga. Doch im Kampf um den Klassenerhalt hat die Mannschaft bisher keine ihrer vier Heimpartien in der Abstiegsrelegation gewinnen können. „Dass wir gegen Penzing in der 89. Minute noch den Ausgleich kassiert haben, war bitter. Auch in Altenstadt fiel das 2:1 erst in der 88. Minute und die 1:0-Heimniederlage gegen Altenstadt war auch unglücklich“, sagt Schaudt. Sein Team könnte mit etwas mehr Glück also durchaus auch besser dastehen. Wobei der Trainer des FC Weil auch einräumt, dass sein Team beim Niveau der Kreisliga teilweise an seine Leistungsgrenze komme. Personelle Ausfälle hätten sich ebenfalls ausgewirkt, verweist er. Der direkte Abstieg ist aber vom Tisch. Hier hat es Penzing erwischt. Weil muss wieder in die Relegationsspiele. Diesmal aber um den Abstieg zu vermeiden.

