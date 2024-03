St. Ottilien

06:01 Uhr

Bilder und Figuren zeugen vom „Aufstieg zum Berg Karmel“

Plus Die Werke von Ernst Arnold Bauer sind in der Galerie St. Ottilien zu sehen. Sie wirken im ersten Moment verstörend.

Von Romi Löbhard

Die diesjährige Ausstellung zur Fastenzeit in der Galerie St. Ottilien ist eine, die dem Besucher doch etliches an Zeit abverlangt. Auch ist Mut gefragt, um in die im ersten Moment verstörend wirkende Bilderwelt von Ernst Arnold Bauer eintauchen zu können und sie zu verstehen.

„Aufstieg zum Berg Karmel“ ist ein chronologisch aufgebautes Gesamtkonzept. Bauer beschäftigte sich dafür intensiv mit der visionären Schrift gleichen Titels des spanischen Karmelitermönchs Johannes vom Kreuz und setzte diese künstlerisch um. Der Mystiker des späten 16. Jahrhunderts hatte mit dem Werk den nicht immer einfachen Weg des Menschen zu seinem Innersten und damit zu Gott beschrieben. „Aufstieg zum Berg Karmel“ von Ernst Arnold Bauer wurde erstmals 1989 im Kloster Benediktbeuern gezeigt und war rund 20 Jahre später in der Katholischen Universität Eichstätt erneut zu sehen.

