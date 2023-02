Linken-Politiker kommt zum Kultur-Forum nach St. Ottilien

St. Ottilien sammelt Spenden für den Neubau des Gymnasiums. Dabei erhält das Kloster jetzt Unterstützung von einem der bekanntesten Politiker in Deutschland.

Am Sonntag, 12. März, soll in St. Ottilien wieder Geld zugunsten des Schulneubaus gesammelt werden. Dazu wird einer der bekanntesten Politiker des Landes erwartet, der einer politischen Richtung angehört, die auf den ersten Blick eher wenig Berührungspunkte mit einem Kloster und einer christlichen Schule zu haben scheint: Der Linken-Politiker Dr. Gregor Gysi wird am Sonntag, 12. März, ab 19 Uhr im Rahmen des Ottilianer Kultur-Forums im Exerzitien- und Gästehaus in St. Ottilien einen Vortrag mit dem Titel "Wie weiter? Nachdenken über Gott und eine Welt der Herausforderungen und Krisen" halten.

In einer Mitteilung des Klosters wird das Thema weiter umrissen: " Russlands Krieg gegen die Ukraine, die fortschreitende Klimakrise, Preisexplosion bei den Energiekosten und eine zweistellige Inflationsrate sind Herausforderungen an die Politik, bei denen sich die Bundesregierung zunehmend überfordert zeigt. Wie kann eine zukunftsorientierte Politik den Herausforderungen begegnen, den sozialen Zusammenhalt bewahren und zu internationalen Beziehungen beitragen, die auf der Basis des Völkerrechts und nicht auf dem Recht des Stärkeren beruhen? Welchen Halt können dabei Religionen geben, welchen Wert haben sie in einer sich zunehmend polarisierenden, sozial und ökonomisch auseinanderdriftenden Gesellschaft?"

Auch Abt Notker Wolf kommt zum Vortrag von Gregor Gysi

Teilnehmen wird an dem Abend auch Abt Dr. Notker Wolf. Er begleitet auch die anschließende Möglichkeit zur Diskussion.

Gregor Gysi gehört mit einer dreijährigen Unterbrechung seit 1990 dem Bundestag an. Der inzwischen 75-jährige Rechtsanwalt war von 1989 bis 1993 Vorsitzender der früheren Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). Von 2005 bis 2015 war Gysi Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Linken und ist seit März 2020 deren außenpolitischer Sprecher. Er ist geschieden und hat zwei Söhne und eine Tochter.

Das Ottilianer Kultur-Forum steht für thematische Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Fragen in Kirche und Gesellschaft und wird von den Freunden und Förderern der Erzabtei St. Ottilien veranstaltet. Der Freundeskreis unterstützt die Klostergemeinschaft in ihren Aufgaben finanziell, aber auch mit Rat und Tat. Im Mittelpunkt steht derzeit die Erneuerung des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums, an der die Erzabtei einen besonderen Anteil trägt.

Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis Freitag, 10. März, bei Br. Odilo Rahm, Telefon 08193/71-221, E-Mail odilo@ottilien.de. Die Spenden der Besucherinnen und Besucher fließen in den Neubau des Gymnasiums. (AZ)