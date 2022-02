So soll die Allee in St. Ottilien erneuert werden

Die geplante Fällung zahlreicher großer Eschen am Weg zwischen Geltendorf und St. Ottilien sorgt für Kritik. Jetzt erklärt die Erzabtei St. Ottilien die geplanten Maßnahmen.

Nach der Kritik von Bürgerinnen und Bürgern an der geplanten Fällung großer Eschen an der Allee von St. Ottilien nach Geltendorf (unsere Redaktion berichtete) wendet sich nun die Erzabtei an die Öffentlichkeit, um die geplanten Maßnahmen zu erklären.

Vor 100 Jahren haben die Mönche den Verbindungsweg von Geltendorf nach St. Ottilien zum Fahrweg ausgebaut und als Allee bepflanzt, schicken die Missionsbenediktiner ihren Erläuterungen voraus. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen die Bäume nun nach und nach ersetzt werden. Die Verkehrssicherungspflicht des Weges, der von vielen Schülern, Gästen und Radfahrern als Verbindungsweg von der S-Bahn Geltendorf nach St. Ottilien genutzt wird, liege beim Kloster.

Eschen, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, sollen umgeschnitten werden

Bruder Jürgen Foitl, Leiter der Kloster-Landwirtschaft, sagt: „Aufgrund ihres Alters und des grassierenden Eschentriebsterbens, das den alten Bäumen langsam den Garaus macht, besteht die Gefahr, dass von den 100-jährigen Bäumen Äste herabfallen. Da eine Baumsanierung aussichtslos ist, müssten im Februar auf beiden Seiten der Allee in Abständen zirka 15 Bäume gefällt werden, die in schlechtem Zustand sind und dadurch die Verkehrssicherheit in besonderem Maße gefährden.“

Nachgepflanzt werden sollen vier Meter hohe Berg- und Spitzahorne, Birken und Linden. Die schrittweise Erneuerung werde mehrere Jahre dauern. Einzelne Bäume könnten bei gegebener Standfestigkeit zunächst bis nahe an den Stamm zurückgeschnitten werden, sodass Lebensräume für Totholzbewohner entstehen, heißt es weiter. Auch würden die gesetzlichen Vorgaben zum Artenschutz eingehalten.

Die Erzabtei St. Ottilien nimmt einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag in die Hand

Laut Bruder Jürgen kostet die Maßnahme einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Bei einem Treffen mit dem Geltendorfer Bürgermeister Robert Sedlmayr und besorgten Bürgerinnen und Bürgern haben Erzabt Wolfgang Öxler und Bruder Jürgen Foitl das Vorgehen erläutert. Sie seien dabei auf Verständnis für das Vorhaben getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Erzabtei St. Ottilien. (lt)

