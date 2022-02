St. Ottilien

11:05 Uhr

St. Ottilien: Letzter Arbeitstag für Schulleiter Michael Häußinger

Michael Häußinger geht nach 18 Jahren als Schulleiter in St. Ottilien in den Ruhestand.

Plus Michael Häußinger geht nach 18 Jahren als Schulleiter in den Ruhestand. Der Pädagoge ist mehr als 36 Jahre am Rhabanus-Maurus-Gymnasium tätig. Was ihm viel Spaß gemacht hat und wie er die Jugend einschätzt.

Von Christian Mühlhause

Sein Büro hat Schulleiter Michael Häußinger im Rhabanus-Maurus-Gymnasium schon vor einigen Tagen leer geräumt, ansonsten blieb aber wenig Zeit, Abschiedsstimmung aufkommen zu lassen, der schulische Alltag mit vielen Terminen bestimmte bis zuletzt den Tagesablauf. Insgesamt war er mehr als 36 Jahre als Pädagoge in St. Ottilien tätig, seit 18 Jahren auch als Schulleiter. Das LT hat mit ihm über schöne, schlimme und unerwartete Ereignisse, seine Sicht auf die heutige Jugend und die Zeit im Ruhestand gesprochen.

