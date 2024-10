Landschaftspflege in Stadl durch den BUND Naturschutz

Das Wetter hat es uns heuer wirklich nicht leicht gemacht, unsere ökologisch so wertvollen Flächen zu pflegen. Lange konnten wir nicht mähen, weil es viel zu nass war. Immer wieder mussten wir verschieben. An den steilen Hängen von Stadl ist es bei Nässe zudem auch recht gefährlich.

Aber Mitte Oktober war es dann endlich so weit. Der Nebel lag noch über den Feldern, aber es versprach ein wunderschöner Herbsttag zu werden. Bei den ehrenamtlichen Helfern, die sich eingefunden hatten, war dann auch wieder sehr viel Muskelkraft gefragt. Zum Glück wartete im Anschluss an getane Arbeit eine feine Brotzeit auf uns, die wir in der Sonne genießen konnten. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer!