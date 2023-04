Stoffen

Ausstellung in Farbe? Muss nicht immer sein

Plus Während draußen in der Natur die Farbe allmählich zurückkehrt, halten es die Künstler der Galerie in Stoffen eher mit "schwarz – weiss". Das bringt Klarheit.

Während mit dem Licht und der Wärme des Frühjahrs allmählich auch die Farbe in die Natur zurückkehrt, erleben Besucherinnen und Besucher im Kunstraum Stoffen gerade das genaue Gegenteil. Dort distanzieren sich die Ausstellenden in der Galerie für gegenstandslose und Konkrete Kunst nicht nur in gewohnter Weise vom emotional verstärkenden Gebrauch der Farbe, vielmehr haben sie in der Konsequenz ihres Vorbehalts allem subjektiv Ausdeutbaren gegenüber diesmal auf den Einsatz von Farbe komplett verzichtet: "schwarz – weiss" lautet daher fast nüchtern der Titel einer Gemeinschaftspräsentation, in der fünf Künstler aus Deutschland und Österreich noch bis Sonntag, 23. April, immer an den Wochenenden Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Zeichnung, Objekt und Bildhauerei präsentieren.

Werke: Wie gehäutet und sehr offen

Schon ein erster Orientierungsgang durch die Ausstellung zeigt, dass der gewählte Filter durchaus im beabsichtigten Sinne – klärend – wirkt. Denn die Reduzierung auf die beiden "un"-bunten Farben sorgt zugleich für eine Fokussierung auf das Material und formale Aspekte. Ohne farbige Umhüllung liegen die Werke wie gehäutet und in ihrer Grundidee direkt einsehbar offen zutage. Thematisiert werden Linie, Fläche, Körper, Kontrast, Raster, Winkel. Angesprochen sind hier vorrangig die Sinne, nicht das Sinnliche. Wer sich darauf einlässt, dem bietet sich ein von genauer Betrachtung geleiteter Zugang zur Kunst, in dem anfangs oft nur diffus Wahrgenommenes sich zur Seherfahrung mit exakt herauslesbaren Details und überraschenden Erkenntnissen konkretisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

