Geniale Schöpfungen aus Stahl und Aluminium

Plus „Faltungen, Spannungen, Biegungen“ lautet das Motto einer Ausstellung in Stoffen. Zu sehen sind Werke von Ben Muthofer und Gert Riel.

Von Hertha Grabmaier

„Die Objekte der beiden Künstler sind nicht denkbar, ohne Schöpfer – ohne Betrachter“, erläuterte Kunsthistorikerin Birgit Kremer in ihrer bemerkenswerten Einführung in eine Ausstellung internationalen Formats. Betrachter, darunter einige Künstlerkollegen, die zum Teil von weit angereist waren, durften die Galeristen Monica und Otto Scherer zuhauf begrüßen, ebenso einen der Schöpfer, Gert Riel, dessen eindrucksvolle Biegungen Kraft und Ruhe zugleich ausstrahlen. Der Zweite, Ben Muthofer, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Faltungen, ist vor vier Jahren, 83-jährig, verstorben. Ihn vertrat Galeristin Mariette Haas aus Ingolstadt, die 14 Jahre mit ihm zusammenarbeitete und seine spannenden Werke in den Kunstraum Stoffen vermittelte.

Haas freute sich über die gelungene Präsentation, für die Otto Scherer, selbst ein bekannter Bildhauer, einen einfühlsamen Blick habe. Die „60°-Faltungen" von Ben Muthofer setzte er in einem kleinen Raum als brillante Gesamtinstallation ins richtige, dafür konzipierte, Licht. Die räumliche Trennung der Werke beider Künstler ermöglicht es, sich in Ruhe auf die individuellen Perspektiven einzulassen. „In ihrer Verbindung zur konkreten Kunst, ihrem Streben nach Harmonie und Ordnung“, machte Birgit Kremer Gemeinsamkeiten der beiden Künstler sichtbar, „deren Arbeiten ohne Licht nicht wahrnehmbar sind“.

