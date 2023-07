Ortsverbände des VdK im Kreis Landsberg schließen sich zusammen

Neuer Ortsverband ist für vier Gemeinden im Landkreis Landsberg zuständig.

Im Rahmen der vom VdK-Kreisvorstand beschlossenen Neugliederung des Sozialverbands beschloss die Mitgliederversammlung der Ortsverbände Stoffen-Pürgen-Geltendorf und Hofstetten– Finning unter der Leitung der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Michaela Geiger die Zusammenlegung der beiden Ortsverbände. Der neue Ortsverband wird den Namen VdK-Ortsverband Pürgen-Hofstetten tragen.

VdK-Ortsverband Pürgen-Hofstetten geht an den Start

Damit sollen Synergieeffekte besser genutzt werden, wie Michaela Geiger betonte. Die künftige Arbeit des Ortsverbandes stellte sie unter das Motto: Sich an gestern erinnern, an morgen denken und heute leben. Der VdK, ursprünglich ein Verband für ehemalige Kriegsteilnehmer und deren Hinterbliebene, habe sich längst zu einem Sozialverband entwickelt, der die Rechtsberatung sozial Benachteiligter in den Vordergrund stelle sowie die Pflege in einer immer älter werdenden Gesellschaft und die Integration von Menschen mit Behinderung zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gemacht habe.

Zur Vorsitzenden des neuen Ortsverbandes wurde Marianne Asam einstimmig gewählt. Die übrigen Positionen des Ortsvorstands wurden mit einstimmigen Ergebnissen mit Vertretern aus den drei Gemeinden besetzt. Stellvertretender Ortsvorsitzender wurde Frank Gaberdann, Beisitzer sind Rainer Schwarzer, Sabine Siegritz, Dr. Ruth Schwarzer, Johann Georg Boos und Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler. Schriftführerin ist Barbara Kapfhammer-Murr, Vertreterin der Frauen Christina Schuster, Schriftführer Hartmut Kalus, Beisitzerin Maria Schilcher. Stephanie Burghart vertritt die jüngere Generation Boos. (AZ)

