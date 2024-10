„Stoffen, ein Dorf im Lechrain“ lautet die von Gottfried Kircher in einem Buch erarbeitete geschichtliche Zusammenstellung über sein Heimatdorf. Dieses Buch präsentiert wesentlich die Historie der Häuser, Höfe und einige neuere Begebenheiten in Stoffen. Außerdem erinnert es an bedeutende Ereignisse, wie die Auswirkungen von Kriegen und die Zuweisung von Heimatvertriebenen.

Das Buch basiert auf umfangreicher Recherche und Gesprächen mit den Bewohnern über viele Jahre hinweg. Zahlreiche Bilder alt/neu ergänzen den Text. Es geht neben den Fakten auch um Erlebnisse, die mit dem Dorf verbunden sind.