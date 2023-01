Ein Verletzter bei Feuerwehreinsatz in Thaining

Bei Thaining brennt der Motor eines Autos. Beim Löscheinsatz wird eine Person verletzt.

Wie die Polizei jetzt meldet, hat sich am Donnerstagmorgen ein Mann bei einem Feuerwehreinsatz in Thaining verletzt. Zuvor hatte ein Auto Feuer gefangen.

Laut Polizeibericht kam es zwischen Hagenheim und Thaining zu einem Motorbrand bei einem Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Brand wurde von der Feuerwehr Hofstetten gelöscht und der Verkehr dazu einseitig durch die Feuerwehr am Einsatzort vorbeigeführt. Dabei ereignete sich ein Unfall.

Der Verletzte wird in ein Unfallklinikum gebracht

Nach Angaben der Polizei trat eine Person hinter einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hervor, was eine 43-jährige Autofahrerin aus dem südlichen Landkreis zu spät bemerkte. Ihr Wagen touchierte die Person. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Unfallklinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. (AZ)

