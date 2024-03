Die Turnerinnen des TV Prittriching überzeugen in der Kürliga

Das Damen-Team des TV Prittriching glänzt in der Kürliga des Turngaus Amper-Würm. Zwei Turnerinnen erzielen Bestwertungen.

Einen ausgesprochen erfolgreichen Start in die neue Turnsaison feierte das Damen-Team des TV Prittriching. In der Kürliga des Turngaus Amper-Würm gelang ihnen auf Anhieb der 1. Platz.

Insgesamt sieben Mannschaften waren in Emmering vertreten. Mit fünf Turnerinnen ging der TV Prittriching - mit Unterstützung ihres Trainers Gottfried Hirner - an den Start. Luisa Hirner eröffnete den Wettkampf mit einer schönen und ordentlichen Barrenübung, gefolgt von Mona Leupold, die ein schwieriges Flugteil riskierte und ebenfalls eine tolle Übung zeigte. Kleinere Fehler konnten durch eine mannschaftlich starke Leistung ausgeglichen und das Gerät erfolgreich abgeschlossen werden.

Am Schwebebalken gelingt eine Tagesbestwertung

Am Schwebebalken zeigten die Turnerinnen überwiegend fehlerfreie und saubere Übungen. Lisa Zickl erturnte mit einer einwandfreien und ausdrucksstarken Übung die höchste Punktzahl des Tages an diesem Gerät. Trotz des einen oder anderen Sturzes blieb der TV Prittriching im Rennen um den Gesamtsieg. Die Turnerinnen überzeugten am Boden mit ihrem turnerischen Können und der musikalischen Untermalung ihrer Übungen. Celina Hirner konnte mit ihren tänzerischen Passagen und ihrer Ausstrahlung das Publikum animieren und die Stimmung anheizen. Und auch Mia Wagner begeisterte sowohl Zuschauer als auch Kampfrichterinnen mit einer mitreißenden Bodenübung und sicherte sich die höchste Wertung des Tages an diesem Gerät.

Alle Turnerinnen des TV Prittriching sind unter den Top-Ten

Zum Abschluss präsentierten die Turnerinnen am Sprung nochmals fehlerfreie Übungen. Mit einem Abstand von fast drei Punkten vor der starken Konkurrenz des FC Puchheim/TSV Unterpfaffenhofen belegten die Turnerinnen den 1. Platz. Von insgesamt 36 Teilnehmerinnen platzierten sich alle Turnerinnen des TV Prittriching in der Einzelwertung unter den Top-Ten. Lisa Zickl belegt mit einem tollen Wettkampf den 1. Platz und auch Mia Wagner konnte sich mit 3. Rang über einen Platz auf dem Treppchen freuen. Celina Hirner belegte Platz 4, Mona Leupold Platz 5 und Luisa Hirner rundete mit dem 7. Platz das sehr gute Mannschaftsergebnis ab. (AZ)

